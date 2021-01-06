CF La Nucía
    -
    14:00
    06.01.21
    Эльче
      Кубок Испании • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      CF La Nucía - Эльче

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем CF La Nucía – Эльче на Eurosport.ru! 6 января 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу CF La Nucía и Эльче и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются CF La Nucía и Эльче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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