UD Ibiza - Атлетик Бильбао

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем UD Ibiza – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! 21 января 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу UD Ibiza и Атлетик Бильбао и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются UD Ibiza и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

