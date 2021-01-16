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- Компенс. время 2-го тайма
- Плано116'
- Меса112'
- Компенс. время 1-го тайма
- 101'
- Меса (P)96'
- 2-ой тайм
- Мичел (P)62'
- 1-ый тайм
- Andrada13'
Перед матчем
Пенья Депортива - Реал Вальядолид
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Пенья Депортива – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пенья Депортива и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Пенья Депортива и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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