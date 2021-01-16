Пенья Депортива
Завершено
1
1
-
4
0
14:00
16.01.21
Реал Вальядолид
Кубок Испании • 1/16 финала
Плей-офф
  • Компенс. время 2-го тайма
  • Реал Вальядолид
  • Плано
    116'
  • Меса
    112'
  • Компенс. время 1-го тайма
  • Реал Вальядолид
  • 101'
  • Меса (P)
    96'
  • 2-ой тайм
  • Реал Вальядолид
  • Мичел (P)
    62'
  • 1-ый тайм
  • Реал Вальядолид
  • Andrada
    13'
Перед матчем

Пенья Депортива - Реал Вальядолид

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Пенья Депортива – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пенья Депортива и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Пенья Депортива и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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