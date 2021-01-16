Альмерия
Завершено
0
5
-
0
1
14:00
16.01.21
Хуэгос Медитерранеос
Алавес
    Кубок Испании • 1/16 финала
    Плей-офф
    • 2-ой тайм
    • Альмерия
    • Алавес
    • Виллар (P)
      81'
    • Батталья (А)
      52'
    • 1-ый тайм
    • Альмерия
    • Алавес
    • Умар
      45'
    • Акетче
      45'
    • Пина
      35'
    • Умар
      8'
    Перед матчем

    Альмерия - Алавес

    Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Альмерия – Алавес на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Хосе Гомес или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Альмерия и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Альмерия и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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