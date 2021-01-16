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- 2-ой тайм
- Виллар (P)81'
- Батталья (А)52'
- 1-ый тайм
- Умар45'
- Акетче45'
- Пина35'
- Умар8'
Перед матчем
Альмерия - Алавес
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Альмерия – Алавес на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосе Гомес или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Альмерия и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Альмерия и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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