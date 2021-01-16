Леганес
    -
    22:00
    16.01.21
    Бутарке
    Севилья
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Леганес - Севилья

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Леганес – Севилья на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марти или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леганес и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леганес и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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