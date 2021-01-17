Эспаньол
    -
    14:00
    17.01.21
    Корнелья-Эль Прат
    Осасуна
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Эспаньол - Осасуна

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Эспаньол – Осасуна на Eurosport.ru! 17 января 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Висенте Морено или Ягоба Аррасате? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспаньол и Осасуна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эспаньол и Осасуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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