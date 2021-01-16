Райо Вальекано
    -
    0:00
    17.01.21
    Вальекас
    Эльче
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Райо Вальекано - Эльче

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Райо Вальекано – Эльче на Eurosport.ru! 17 января 2021 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андони Ираола или Хорхе Альмирон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Райо Вальекано и Эльче и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Райо Вальекано и Эльче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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