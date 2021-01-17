Тенерифе
    -
    20:00
    17.01.21
    Элиодоре Родригес Лопес
    Вильярреал
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Тенерифе - Вильярреал

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Тенерифе – Вильярреал на Eurosport.ru! 17 января 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Рамис или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тенерифе и Вильярреал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тенерифе и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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