Севилья
    -
    23:00
    10.02.21
    Рамон Санчес Писхуан
    Барселона
      Кубок Испании • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Севилья - Барселона

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Севилья – Барселона на Eurosport.ru! 10 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Севилья и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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