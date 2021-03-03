Поделиться
Перед матчем
Барселона - Севилья
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Барселона – Севилья на Eurosport.ru! 3 марта 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
С февраля «Барселона» и «Севилья» играют в среднем раз в три недели, но именно этот матч станет самым огненным – в нем решится, кто проскочит в финал Кубка Испании. На пощечину в виде 0:2 в первой игре «Барса» уже ответила зеркальным счетом в чемпионате. Узнать, сможет ли Месси повторить последний успех, можно из текстовой трансляции на Eurosport.ru.