Атлетик Бильбао
    -
    22:30
    17.04.21
    Estadio La Cartuja
    Барселона
      Кубок Испании • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Атлетик Бильбао - Барселона

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Барселона на Eurosport.ru! 17 апреля 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетик Бильбао и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Атлетик Бильбао и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Третьего апреля «Атлетик» проиграл финал Кубка Испании «Сосьедаду» и уже готов реабилитироваться в новой битве за трофей. Теперь баскам противостоит более сильная «Барселона». Правда, недавно в финале Суперркубка «Атлетик» разобрался с каталонцами, так что исход матча совсем не понятен. Обязательно присоединяйтесь к нашей прямой трансляции!