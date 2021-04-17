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Перед матчем
Атлетик Бильбао - Барселона
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Барселона на Eurosport.ru! 17 апреля 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетик Бильбао и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетик Бильбао и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Третьего апреля «Атлетик» проиграл финал Кубка Испании «Сосьедаду» и уже готов реабилитироваться в новой битве за трофей. Теперь баскам противостоит более сильная «Барселона». Правда, недавно в финале Суперркубка «Атлетик» разобрался с каталонцами, так что исход матча совсем не понятен. Обязательно присоединяйтесь к нашей прямой трансляции!