Российский футболист «Валенсии» Денис Черышев вышел на матч Кубка Испании с капитанской повязкой.

«Валенсия» объявила состав на матч первого раунда Кубка Испании против «Террасcы» – команды из провинции Барселоны, которая выступает в Терсере, четвертом по силе испанском дивизионе. 29-летнему Черышеву доверили капитанство.