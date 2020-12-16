Российский футболист «Валенсии» Денис Черышев вышел на матч Кубка Испании с капитанской повязкой.

«Валенсия» объявила состав на матч первого раунда Кубка Испании против «Террасcы» – команды из провинции Барселоны, которая выступает в Терсере, четвертом по силе испанском дивизионе. 29-летнему Черышеву доверили капитанство.

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  • Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, трансфер из «Вильярреала» обошелся клубу в шесть миллионов евро.
  • В сезоне-2020/21 Денис сыграл шесть матчей и отметился одной результативной передачей.

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