В матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде сыграет против «Корнельи». И каталонцам явно не будет просто. Во-первых, «блауграна» в плохом настроении после поражения в финале Суперкубка Испании. Во-вторых, в предыдущем раунде «Корнелья» вдруг обыграла основной состав «Атлетико». В-третьих, скромный клуб играет на искусственном поле, что нервирует Роналда Кумана.

«Здорово играть против команды из Сегунды на ее поле – такой формат кажется мне идеальным. Единственная проблема – искусственное поле. Для меня это не футбол. Будет совсем другая игра, понадобятся другие бутсы, мяч будет отлетать по-другому. Многое зависит от этого покрытия, а еще от освещения и многого другого. Мы не привыкли к таким условиям.

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Знаем, что в Кубке Испании случаются сюрпризы. Это будет сложная игра, потому что для «Корнельи» это матч года. Мы должны серьезно подойти к встрече, и все будет зависеть от нашего менталитета», – цитирует Кумана Sport.

Голландский тренер намекнул, что, скорее всего, «Барселона» сыграет молодежным составом. Вместе с командой отправятся Илайш Мориба, Алекс Кольядо, Конрад де ла Фуэнте, Оскар Мингеса и Рики Пуч.

Матч пройдет 21 января и начнется в 23:00 (мск).

«Корнелья» занимает четвертое место в третьем по силе дивизионе Испании.

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