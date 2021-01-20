Мадридский «Реал» завершил выступление в Кубке Испании. В матче 1/16 финала столичной команде оказался не по зубам «Алькояно» из третьего дивизиона – 1:2.

Не помогло даже колоссальное преимущество: команда Зинедина Зидана владела мячом 73% времени, значительно превзошла оппонента по ударам в сторону ворот (24-5) и непосредственно в створ (11-3).

Трансферы Перес встретился сначала с Роналду, а потом с президентом «Ювентуса» ЧАС НАЗАД

В конце первого тайма вперед «Реал» вывел гол Эдера Милитао, но на 80-й соперник сравнял усилиями Хосе Солбеса и перевел матч в дополнительное время. На 110-й минуте «Алькояно» остался в меньшинстве: Рамон Лопес в течение 6 минут схватил две желтые карточки. Но численное преимущество не помогло более именитой команде: уже на 115-й Хуанан Казанова поставил точку в кубковом походе «Реала».

Этот матч был первым для украинского голкипера Андрея Лунина в стартовом составе «Реала».

6 днями ранее «Мадрид» проиграл «Атлетику» из Бильбао в Суперкубке страны.

В чемпионате Испании «Реал» на 4 очка отстает от «Атлетико», и при этом «индейцы» имеют две игры в запасе.

Чемпионат Испании Марсело нашел способ набрать форму. На тренировках он убирает снег 17/01/2021 В 17:28