Осенью «Реал» критиковали за поражения от «Шахтера» и другие катаклизмы, даже ходили слухи об увольнении Зинедина Зидана. Отстали от тренера и команды только после шикарной победы над «Атлетико» и серии из шести побед. И вот, новый поворот – среди недели мадридцы опозорились в 1/16 финала Кубка Испании на 5-тысяном стадионе в Алькое. Фавориты попали представляющему третий дивизион страны «Алькояно» и вылетели из соревнования.

Игравший экспериментальным составом c Луниным, Одриосолой и Мариано «Реал» открыл счет в первом тайме (Милитао головой переправил мяч в ворота после углового) и уверенно вел игру. За 10 минут до конца основного времени «Алькояно» сравнял счет тоже после углового, и мадридцев зажало. Не помогло даже удаление в составе хозяев Альберто Рубио на 110-й минуте. Уверенностью команду зарядил 41-летний вратарь Хосе Хуана, выдавший 10 сэйвов.

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Зинедин Зидан в матче против «Алькояно» Фото: Getty Images

Все ждали серию пенальти, но за пять минут до конца Касанова опередил Лунина, отправил мяч в ближний угол и выбил «Реал» из турнира. На лицах мадридцев читалось недоумение, и только у Зидана не дрогнул ни мускул. Показалось, что он даже не расстроился, а после игры выдал философскую фразу: «Что должно случиться, обязательно случится. Я беру на себя ответственность за это поражение».

Исторически так сложилось, что зачастую тренеры «Реала» расстаются с работой мечты именно после таких влетов. В 2008 году поражение от заштатного «Реала Унион» стоило работы Бернду Шустеру, а ровно через год контракт разорвали с Мануэлем Пеллегрини – подкузьмил «Алькоркон». 65% респондентов издания Marca считают, что нужно увольнять теперь и Зидана, но вряд ли это произойдет. Более того, есть предположение, что уверенному в своих позициях в «Реале» тренеру не особо был нужен этот турнир.

У «Мадрида» ожидается очень горячая весна с битвой в Лиге чемпионов и рубиловом с «Атлетико» и «Барсой» за чемпионство. Кубок Испании в ситуации с вечно травмированным Азаром и нестабильным Бензема – лишняя обуза. Зизу никогда не выигрывал этот турнир ни в качестве игрока, ни тренера, вот и теперь не особо расстроился. «Конечно, мы хотели выиграть, но так бывает в футболе. Нам не стыдно. Мы просто продолжим работать и точно не сойдем с ума по этому поводу», – добавил тренер. Ставки на сезон слишком высоки, чтобы слишком париться лишней головной болью.

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