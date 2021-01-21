41-летний голкипер «Алькояно» Хосе Хуан стал героем матча 1/16 финала Кубка Испании против «Реала», благодаря чему прокачал свои соцсети.

Хуан парировал 10 ударов в створ из 11 и помог маленькому клубу пройти в 1/8 финала. Испанец так впечатлил болельщиков, что за ночь на его инстаграм подписалось почти 20 тысяч человек. По словам вратаря, до игры у него было около тысячи подписчиков.

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«Гол Милитао в первом тайме шокировал, но в перерыве тренер сказал, что мы должны выйти и насладиться игрой с «Реалом». Я до сих пор в шоке. Это награда за мою карьеру», – приводит слова Хуана Marca.

«Алькояно» обыграл «Реал» со счетом 2:1. Победный мяч команда забила на 115-й минуте, находясь в меньшинстве.

Хосе Хуан сыграл лишь 1 матч в испанской Примере – в 2003 году в составе «Сельты».

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