Мадридский «Реал» позорно вылетел из Кубка Испании от клуба третьей лиги «Алькояно», пропустив решающий мяч на 115-й минуте в большинстве.

Незадолго до счета 1:1 Марсело на правах капитана призвал Винисиуса вернуться в свою штрафную и не упустить соперника на дальней штанге. «Не облажайся!» – дважды крикнул партнеру защитник. Спустя 5 секунд Хосе Солбс из «Алькояно» забил мяч в пустой угол из-под Жуниора.

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В октябре 2020 года Карим Бензема в перерыве матча призвал защитника Менди не пасовать на Винисиуса, чтобы тот не портил голевые моменты.

За неделю до поражения от «Алькояно» «Реал» проиграл в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетику».

«Мадрид» занимает второе место в таблице Примеры, но отстает от «Атлетико» на 4 очка и имеет на две игры больше.

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