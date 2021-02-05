Нападающий «Гранады» Роберто Сольдадо оскорблял главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана во время четвертьфинального матча Кубка Испании. Футболисту не понравилось поведение голландца, который активно праздновал голы каталонцев.
«Он дебил и клоун», – заявил Сольдадо во время игры. «Ты клоун, тебе не хватает скромности», – приводит слова форварда Marca.
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- «Барселона» обыграла «Гранаду» со счетом 5:3. Команды завершили основное время счетом 2:2, а в добавленное забили еще четыре гола на двоих.
- Каталонцы вышли в полуфинал, где сыграют с «Севильей». В параллельном матче «Атлетик» из Бильбао встретится с «Леванте».
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