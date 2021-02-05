Нападающий «Гранады» Роберто Сольдадо оскорблял главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана во время четвертьфинального матча Кубка Испании. Футболисту не понравилось поведение голландца, который активно праздновал голы каталонцев.

«Он дебил и клоун», – заявил Сольдадо во время игры. «Ты клоун, тебе не хватает скромности», – приводит слова форварда Marca.