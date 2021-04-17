«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании со счетом 4:0.
Первый тайм прошел с огромным преимуществом «Барселоны», в моментах процент владения мячом команды Кумана достигал 90%. Каталонцы вжимали «Атлетик» в штрафную и создали несколько голевых моментов – так, Френки де Йонг зарядил в штангу уже на 5-й минуте. Подопечные Марселино почти не пролезали на чужую половину поля, однако смогли дожить до перерыва – 0:0.
Со старта второго тайма «Барса» навалилась на «Атлетик» и создала несколько убойных моментов, которые не удалось реализовать. Голы посыпались с 60-й минуты. Каталонцы вонзили четыре гола за 12 минут: по разу забили Гризманн и Де Йонг, а Месси оформил дубль. После темп игры упал, и счет сохранился до конца матча.
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- «Барселона» и «Атлетик» встречались в финале в 10-й раз – это рекорд турнира.
- «Барселона» выиграла Кубок 31 раз – это тоже рекорд.
- «Атлетик» проиграл 2-й финал за две недели: 3 апреля баски уступили «Реал Сосьедад».
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