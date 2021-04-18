Адаптация Френки де Йонга в «Барселоне» проходила сложно. Футболиста называли тенью самого себя времен «Аякса», а публичную критику он выслушивал даже от собственного тренера Роналда Кумана. «Он потерял слишком много мячей и играл хуже товарищей по команде», – открыто злился Куман после октябрьского матча с «Севильей».

Френки не имел твердого места на поле и в этом сезоне провел с десяток игр на месте центрального защитника. После травм основных ЦЗ дыру пришлось латать 23-летним хавбеком, которого в «Аяксе» в первую очередь ценили за созидательные способности. «Я не вижу себя центральным защитником. На данный момент так нужно команде, но я хочу играть в центре поля», – рефлексировал Френки всего девять дней назад. Весь сезон Де Йонг был не худшим игроком «Барселоны», но и не лучшим – просто средним.

Френки де Йонг и Антуан Гризманн, «Барселона» Фото: Getty Images

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Глотком свежего воздуха для голландца стал финал Кубка Испании. Френки, будто поставил себе задачу уничтожить «Атлетик», и выполнил ее. Уже в начале матча голландец обозначил свою роль: на 5-й минуте он вырвался из перенасыщенного центра поля в штрафную басков и сотряс штангу ворот Унаи Симона. «Львы» нервно переглянулись, ведь они не были готовы к такому развитию событий. Обычно остающийся в глубине плеймейкер стал сюрпризом для обороны «Атлетика». Если в первом тайме сдерживать напор Де Йонга еще получалось, то вторая половина стала прорывом для полузащитника.

После перерыва каталонцы находили все больше пространства в обороне басков, которые со старта матча умудрялись встречать атаки «Барсы» чуть ли не в полном составе. Одним из лидеров по движению вперед наравне с Месси и Дестом стал Де Йонг. Голландец оставил скучную игру в центре поля партнерам, а сам постоянно создавал шансы в атаке. По такому раскладу басков хватило всего на 15 минут, а дальше посыпались голы.

Сначала Френки оказался на месте правого вингера и ассистировал Гризманну, который забил первый мяч в игре. Далее голландец сдвинулся в центр, откуда в роли форварда головой вколотил второй мяч. Кульминацией стал уход Де Йонга на левый фланг и голевая на Месси. Всего за восемь минут полузащитник собрал три результативных действия и разорвал защиту «Атлетика». Голландец стал вторым игроком в истории финалов Кубка Испании, напрямую поучаствовавшим в трех голах.

Френки оказался лучшим игроком матча с оценкой 9,2 (цифры SofaScore) и затмил партнеров по центру поля. Изначально из тройки центральных полузащитников отвечать за атакующие маневры каталонцев должен был Педри. Но испанец постоянно скатывался в полуфланги и запомнился только опасным выстрелом с линии штрафной во втором тайме. Его заменили за 10 минут до конца матча – перфоманс Де Йонга стер из памяти старания юниора.

Куда чувствительнее голландец ударил по главному конкуренту – Серхио Бускетсу. Френки приходил с прицелом на замену опытного испанца и показал, что уже может заместить Серхио. За вездесущий стиль игры Бускетса прозвали осьминог. После финала это прозвище больше подходит Де Йонгу. Он отметился в каждой зоне, даже его результативные действия пришли из разных участков поля, тогда как единственным запоминающимся обострением Серхио стал точный заброс на Деста в штрафную еще в начале игры.

Френки острил в нападении и включался в защиту, пока Бускетс концентрировался на передачах в центре поля. И если еще несколько месяцев назад Куман критиковал голландца, то после погрома «Атлетика» уже публично хвалил. «Стоит выделить Френки де Йонга – его вклад был очень важен», – отметил Роналд.

«Барселона» Фото: Getty Images

Подвижный голландец оказался намного полезнее вялого ветерана. Таким выступлением Френки доказал, что действительно способен заменить Бускетса в роли ключевого полузащитника, а не затыкать дыры в обороне. Куман должен довериться MVP финала, который принес «Барсе» рекордную 31-ю победу в турнире.

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