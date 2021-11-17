CFI Alicante
    -
    22:30
    17.11.21
    Ceuta 6 de Junio
      Кубок Испании • Предварительный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      CFI Alicante - Ceuta 6 de Junio

      Футбол. Следите за матчем CFI Alicante – Ceuta 6 de Junio на Eurosport.ru! 17 ноября 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу CFI Alicante и Ceuta 6 de Junio и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются CFI Alicante и Ceuta 6 de Junio, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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