CFJ Mollerussa
    -
    23:00
    30.11.21
    Хетафе
      Кубок Испании • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      CFJ Mollerussa - Хетафе

      Футбол. Следите за матчем CFJ Mollerussa – Хетафе на Eurosport.ru! 30 ноября 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу CFJ Mollerussa и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются CFJ Mollerussa и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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