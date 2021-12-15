Bergantiños FC
Завершено
0
1
-
3
0
21:00
15.12.21
Estadio As Eiroas
Райо Вальекано
Кубок Испании • Второй раунд
Плей-офф
  • 2-ой тайм
  • Райо Вальекано
  • Морено
    90'
  • Cano
    77'
  • Сисс
    67'
  • 1-ый тайм
  • Райо Вальекано
  • Суарес
    37'
Перед матчем

Bergantiños FC - Райо Вальекано

Футбол. Следите за матчем Bergantiños FC – Райо Вальекано на Eurosport.ru! 15 декабря 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Bergantiños FC и Райо Вальекано и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Bergantiños FC и Райо Вальекано, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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