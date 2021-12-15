Самора
    Завершено
    0
    0
    -
    3
    0
    21:00
    15.12.21
    Ruta de la Plata
    Реал Сосьедад
    Кубок Испании • Второй раунд
    Плей-офф
    • 2-ой тайм
    • Реал Сосьедад
    • Оярсабаль
      90'
    • Турриентес
      71'
    • Гуриди
      47'
    Перед матчем

    Самора - Реал Сосьедад

    Футбол. Следите за матчем Самора – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 15 декабря 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Самора и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Самора и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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