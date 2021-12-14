Райо Махадахонда
    -
    22:00
    14.12.21
    Estadio Cerro del Espino
    Малага
      Кубок Испании • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Райо Махадахонда - Малага

      Футбол. Следите за матчем Райо Махадахонда – Малага на Eurosport.ru! 14 декабря 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Райо Махадахонда и Малага и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Райо Махадахонда и Малага, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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