Алькояно
    -
    23:30
    05.01.22
    Эстадио Эль Коллао
    Реал Мадрид
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Алькояно - Реал Мадрид

      Футбол. Следите за матчем Алькояно – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 5 января 2022 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алькояно и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Алькояно и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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