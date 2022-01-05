Линарес
    -
    21:30
    05.01.22
    Estadio de Linarejos
    Барселона
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Линарес - Барселона

      Футбол. Следите за матчем Линарес – Барселона на Eurosport.ru! 5 января 2022 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Линарес и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Линарес и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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