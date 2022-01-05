Картахена
    -
    18:00
    05.01.22
    Эстадио Картагонова
    Валенсия
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Картахена - Валенсия

      Футбол. Следите за матчем Картахена – Валенсия на Eurosport.ru! 5 января 2022 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Каррион или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Картахена и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Картахена и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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