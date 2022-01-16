Атлетико Балеарес
    -
    14:00
    16.01.22
    Estadio Balear
    Валенсия
      Кубок Испании • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Атлетико Балеарес - Валенсия

      Футбол. Следите за матчем Атлетико Балеарес – Валенсия на Eurosport.ru! 16 января 2022 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Балеарес и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Атлетико Балеарес и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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