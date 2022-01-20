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Перед матчем
Атлетик - Барселона
Футбол. Следите за матчем Атлетик – Барселона на Eurosport.ru! 20 января 2022 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Хави? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетик и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Атлетик и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Хола, амигос! Кубок Испании – самый реальный шанс для «Барселоны» получить трофей в этом сезоне. Каталонцы постораются выбить из турнира «Атлетик» и пройти в 1/4 финала. Меня зовут Полина Шерстобитова, и здесь мы с вами будем наблюдать за развитием противостояния. Крепкий «Атлетик» абсолютно точно создаст «сине-гранатовым» проблемы. Нет времени объяснять, подключайся к лайву, Eurosport.ru расскажет все самое интересное!