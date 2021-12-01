«Вильярреал» на выезде разгромил «Викторию» в первом раунде Кубка Испании со счетом 8:0. За первый состав «желтой субмарины» отличился русский полузащитник Никита Иосифов.

Унаи Эмери выпустил Иосифова на замену на 63-й минуте. И уже спустя 24 минуты Никита поставил точку в матче, забив восьмой гол «Вильярреала». Благодаря быстрому розыгрышу мяча форварды гостей остались два в два против защитников хозяев, а Никита поддержал их резким рывком из глубины поля. Морено, увидев Иосифова, не пожадничал: выкатил мяч на русского, а тот хладнокровно реализовал выход один на один. Полузащитник первым касанием подработал мяч, а вторым пробил мимо вратаря. Этот гол стал дебютным для Иосифова за основной состав «Вильярреала».

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Иосифов представляет испанский клуб с июля 2021 года. Ранее он выступал за «Локомотив», который покинул свободным агентом.

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