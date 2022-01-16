Матч 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей» остановили в конце первого тайма. На 39-й минуте игры в футболиста «Севильи» Жоану Жордану кинули палку. Он упал на газон и держался за голову. После долгих споров арбитр увел команды в раздевалки.
Согласно заявлению «Севильи», Жордан получил травму головы, но он уже находится дома под наблюдением врачей. Спустя пару минут после того, как палка прилетела ему в голову, он почувствовал головокружение.
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Полузащитник «Бетиса» Виктор Камараса позже заявил в твиттере, что падение могло быть подстроенным. «Надеюсь, что с Жоаном Жорданом все в порядке, хотя мы все, включая четвертого арбитра, слышали, как тренер призывал его упасть на землю», – написал Камараса, которого поддержали одноклубники Хуан Миранда и Кристиан Тельо.
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Фото: Getty Images
Встречу, которую прервали при счете 1:1, продолжат 16 января. По решению испанской федерации футбола матч возобновится в 18:00 по московскому времени и пройдет при пустых трибунах на стадионе «Бенито Вильямарин».
Скоро иметь дело с болельщиками «Бетиса» предстоит «Зениту». Что известно об этой команде?
Главный тренер «Бетиса» – Мануэль Пеллегрини. Он уже выносил «Зенит» с «Малагой», а сенсацию в Лиге чемпионов остановил скандал.
Источник: AS, RFEF.
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