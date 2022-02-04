Нападающий «Реала» Гарет Бэйл отметился неоднозначной реакцией на один из эпизодов в матче Кубка Испании «Атлетик» – «Реал».
На 75-й минуте главный тренер мадридцев Карло Анчелотти отправил Эдена Азара разминаться. После того, как бельгиец выполнил несколько упражнений на фланге, Папа Карло передумал выпускать форварда на поле и посадил его обратно на скамейку запасных.
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В тот момент, когда Эден Азар возвращался на свое место, камера El Chiringuito выхватила лицо Гарета Бэйла – валлиец громко рассмеялся над ситуацией.
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«Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Испании вслед за «Барселоной» – о том, как это было, читай здесь.
Семья Бэйла уговаривает валлийца уйти из «Реала» летом. Однако сделать это форварду нужно на своих условиях.
Почему карьера Бэйла превратилась в мусор? Все просто: «Реал» – могила для многих звездных футболистов. Есть сразу несколько доказательств.
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