Нападающий «Реала» Гарет Бэйл отметился неоднозначной реакцией на один из эпизодов в матче Кубка Испании «Атлетик» – «Реал».

На 75-й минуте главный тренер мадридцев Карло Анчелотти отправил Эдена Азара разминаться. После того, как бельгиец выполнил несколько упражнений на фланге, Папа Карло передумал выпускать форварда на поле и посадил его обратно на скамейку запасных.

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В тот момент, когда Эден Азар возвращался на свое место, камера El Chiringuito выхватила лицо Гарета Бэйла – валлиец громко рассмеялся над ситуацией.

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