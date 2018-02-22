Насьональ
    -
    3:45
    22.02.18
    Estadio Gran Parque Central
    Банфилд
      Кубок Либертадорес • 3-й отборочный раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Насьональ - Банфилд
      Кубок Либертадорес - 22 февраля 2018

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Насьональ – Банфилд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:45 22 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Alexander Medina или Хулио Сесар Фальчони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Насьональ – Банфилд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Насьональ и Банфилд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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