Хорхе Вилстерманн
    -
    3:45
    22.02.18
    Estadio Municipal de Sacaba
    Васко да Гама
      Кубок Либертадорес • 3-й отборочный раунд
      Календарь
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      Хорхе Вилстерманн - Васко да Гама
      Кубок Либертадорес - 22 февраля 2018

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Хорхе Вилстерманн – Васко да Гама на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:45 22 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Альваро Пенья или Зе Рикардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Хорхе Вилстерманн – Васко да Гама? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Хорхе Вилстерманн и Васко да Гама, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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