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- 2-ой тайм
- Павон90'
- VillaКардона86'
- Деде80'
- СаратеАбила79'
- Рафаэль77'
- Павон77'
- АрраскаэтаРафинья75'
- ПересГаго72'
- БаркосРаниэл64'
- Сасса57'
- СилваСасса56'
- Деде50'
- 1-ый тайм
- Нандес45'
- Эгидио35'
- Перес21'
Перед матчем
Онлайн
Крузейро - Бока Хуниорс
Кубок Либертадорес - 5 октября 2018
Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Крузейро – Бока Хуниорс на Eurosport.ru! 5 октября 2018 года в 03:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мано Менезес или Гильермо Баррос Счелотто? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Крузейро и Бока Хуниорс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Крузейро и Бока Хуниорс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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