Крузейро
Завершено
1
1
-
1
0
3:45
05.10.18
Минейрао
Бока Хуниорс
Кубок Либертадорес • 1/4 финала
Плей-офф
  • 2-ой тайм
  • Крузейро
  • Бока Хуниорс
  • Павон
    90'
  • VillaКардона
    86'
  • Деде
    80'
  • СаратеАбила
    79'
  • Рафаэль
    77'
  • Павон
    77'
  • АрраскаэтаРафинья
    75'
  • ПересГаго
    72'
  • БаркосРаниэл
    64'
  • Сасса
    57'
  • СилваСасса
    56'
  • Деде
    50'
  • 1-ый тайм
  • Крузейро
  • Бока Хуниорс
  • Нандес
    45'
  • Эгидио
    35'
  • Перес
    21'
Перед матчем

Онлайн
Крузейро - Бока Хуниорс
Кубок Либертадорес - 5 октября 2018

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Крузейро – Бока Хуниорс на Eurosport.ru! 5 октября 2018 года в 03:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мано Менезес или Гильермо Баррос Счелотто? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Крузейро и Бока Хуниорс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Крузейро и Бока Хуниорс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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