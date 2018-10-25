Дружок Месси по сборной Аргентины королевским финтом убрал защитника и убойно прошил «Палмейрас»

Форвард «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто сделал дубль в матче Кубка Либертадорес против «Палмейраса». Особенно красивым вышел его второй гол.

На 88-й минуте аргентинец шикарным финтом убрал защитника «зеленых» и мощно пробил в левый угол с 25 метров, не оставив шансов вратарю.

Кроме мячей Бенедетто голов в этом матче не случилось.

Это первые голы Дарио в сезоне-2018/19. До этого он не забивал в четырех матчах чемпионата, двух – кубка страны и Кубка Либертадорес.

На счету 28-летнего аргентинца 4 игры в квалификации к ЧМ-2018.

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