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Дружок Месси по сборной Аргентины королевским финтом убрал защитника и убойно прошил «Палмейрас»

Дружок Месси по сборной Аргентины королевским финтом убрал защитника и убойно прошил «Палмейрас»
Eurosport

45 мин. назад

Дарио Бенедетто играет за сборную, это не шутка.

Форвард «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто сделал дубль в матче Кубка Либертадорес против «Палмейраса». Особенно красивым вышел его второй гол.

На 88-й минуте аргентинец шикарным финтом убрал защитника «зеленых» и мощно пробил в левый угол с 25 метров, не оставив шансов вратарю.

  • Кроме мячей Бенедетто голов в этом матче не случилось.
  • Это первые голы Дарио в сезоне-2018/19. До этого он не забивал в четырех матчах чемпионата, двух – кубка страны и Кубка Либертадорес.
  • На счету 28-летнего аргентинца 4 игры в квалификации к ЧМ-2018.
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