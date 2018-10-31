Судья подарил «Риверу» победный пенальти на 95-й минуте и покинул поле в сопровождении полиции

Аргентинский «Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, победив по сумме двух матчей бразильский «Гремио».

Первая игра в Буэнос-Айресе закончилась минимальной победой гостей. А в ответном матче ничейный счет 1:1 держался до 95-й минуты, когда судья поставил пенальти в ворота «мушкетеров».

Пенальти реализовал Гонсало Мартинес, «Ривер» прошел в финал, а рефери Андреса Кунью уводили с поля в сопровождении полиции. С арбитром пытались поговорить бразильские футболисты.

В финале Кубка Либертадорес может случиться вечное противостояние «Ривера» с «Бокой Хуниорс».

Первый матч полуфинала аргентинцы выиграли у «Палмейраса» со счетом 2:0.

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