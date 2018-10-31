Дисквалифицированный тренер «Ривер Плейт» нацепил кепку и тайком проник в раздевалку команды

Тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо обманом проник в раздевалку команды в перерыве ответного полуфинала Кубка Либертадорес против «Гремио».

Коуч получил дисквалификацию в первой игре. К перерыву ответки «Ривер» уступал по сумме двух встреч со счетом 0:2, и Гальярдо надел кепку и проник в раздевалку, чтобы поговорить с игроками.

Разговор, видимо, возымел эффект. Аргентинцы забили 2 мяча и прошли в финал.

В решающем противостоянии соперником «Ривера» станет «Бока Хуниорс» или «Палмейрас».

Судья подарил «Риверу» победный пенальти на 95-й минуте и покинул поле в сопровождении полиции

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