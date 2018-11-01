«Бока» и «Ривер» впервые в истории встретятся в финале Кубка Либертадорес. Но есть огромная проблема

Самое жаркое противостояние Латинской Америки пройдет в финале Кубка Либертадорес.

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плэйт» – самые давние и принципиальные соперники аргентинского чемпионата, но адский финал пока под вопросом. 1 ноября «Бока» без вопросов влетела в финал, по сумме двух матчей сделав «Палмейрас» (2:2 и 2:0).

«Ривер Плэйт» в гостях обыграл «Гремио» – 2:1. Но клуб из Порту-Алегри остался недоволен решением VAR: видеосистема зафиксировала спорный офсайд, а на 96-й минуте страйкер «Ривера» Гонсало Мартинес исполнил решающий пенальти.

После решения о пенальти разборки футболистов «Гремио» отняли 14 минут, после которых Мартинес наконец исполнил одиннадцатиметровый. А дальше начался новый круг ада – оглушительный рев трибун, на поле выскочили полицейские, вставшие на защиту судей, которых игроки «Гремио», кажется, были готовы разорвать.

Официальный твиттер южноамериканской конфедерации сообщил, что в настоящее время инцидент разбирает дисциплинарный комитет. Если его решением будет зафиксирована нелегитимность гола с пенальти, то будет назначена переигровка полуфинального матча «Гремио» – «Ривер Плэйт».

Противостоянию «Боки» и «Ривера» 105 лет – за это время произошло много всего. Но фанаты «Ривер Плэйт» прежде всего помнят издевательское празднование гола от Карлоса Тевеса в полуфинале Кубка Либертадорес-2004.

В 2015-м Суперкласико состоялось в 1/8 турнира, и на этот раз жестили болельщики «Боки» – распылили перцовые баллончики в подтрибунном помещении, пока по нему шли футболисты «Ривер Плэйт».

Но самая леденящая история произошла в 1968-м: чудовищная давка на домашнем стадионе «Ривера» после дерби, в результате которой погиб 71 человек и 150 было ранено.

Если великий финал состоится, то первый матч пройдет 7-го, а ответный – 28-го ноября.

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