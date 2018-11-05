Фанаты «Бока Хуниорс» и «Ривер Плэйт» спорили о клубах, и один сжег другому дом

В маленьком аргентинском городке Аполстолес с населением чуть больше 40 тысяч человек произошел жесткий сюжет.

29-летний Артуро В. последние две недели жил вместе с бывшим мужем сестры Оскаром Б. Они приехали домой к его другу и горячо поспорили о том, кто выиграет в финале Кубка Либертадорес – «Бока Хуниорс» или «Ривер Плэйт». Оскар жестко обиделся на шурина и спешно уехал от приятеля, чтобы забрать вещи у экс-родственника.

Затем Артуро пошел на футбольное поле неподалеку от дома и услышал, как соседи кричат о пожаре. Мужчина увидел, что здание охвачено огнем. Спустя несколько минут все деревянное строение и находившиеся внутри личные вещи полностью выгорели. Никто из людей не пострадал.

Хозяин дома вызвал полицию и обвинил в поджоге Оскара Б. Главного подозреваемого объявили в розыск, сотрудники правоохранительных органов пока не нашли предполагаемого преступника.

Об этом со ссылкой на источники в местной полиции сообщил El Territorio.

Первый матч финала Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плэйтом» пройдет 10 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ответная игра состоится 24 ноября.

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