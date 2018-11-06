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Владимир Путин посетит ответный финальный матч Кубка Либертадорес «Ривер Плэйт» – «Бока Хуниорс»
Неожиданный гость на главном матче в истории Суперкласико.
Президент России Владимир Путин посетит ответный финальный матч Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плэйт».
Игра состоится 24 ноября на стадионе «Монументаль Антонио Веспучио Либерти» (Буэнос-Айрес). Первый матч пройдет 11 ноября на стадионе «Ла Бомбонера». О приезде Путина на ответную финальную игру, сообщил аргентинский телеканал Cronica TV.
- 30 ноября и 1 декабря в Буэнос-Айресе пройдет саммит G20, в котором примет участие Путин.
- «Бока Хуниорс» и «Ривер Плэйт» встретятся в финале Кубка Либертадорес впервые.
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