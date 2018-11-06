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Владимир Путин посетит ответный финальный матч Кубка Либертадорес «Ривер Плэйт» – «Бока Хуниорс»

Путин посетит ответный финальный матч Кубка Либертадорес
Eurosport

60 мин. назад

Неожиданный гость на главном матче в истории Суперкласико.

Президент России Владимир Путин посетит ответный финальный матч Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плэйт».

Игра состоится 24 ноября на стадионе «Монументаль Антонио Веспучио Либерти» (Буэнос-Айрес). Первый матч пройдет 11 ноября на стадионе «Ла Бомбонера». О приезде Путина на ответную финальную игру, сообщил аргентинский телеканал Cronica TV.

  • 30 ноября и 1 декабря в Буэнос-Айресе пройдет саммит G20, в котором примет участие Путин.
  • «Бока Хуниорс» и «Ривер Плэйт» встретятся в финале Кубка Либертадорес впервые.

Фанаты «Бока Хуниорс» и «Ривер Плэйт» спорили о клубах, и один сжег другому дом

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