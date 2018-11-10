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Для фанатов-сердечников организуют радиотрансляцию финала Кубка Либертадорес со спокойными голосами

Для сердечников организуют радиотрансляцию финала Кубка Либертадорес со спокойными голосами
Eurosport

1 час назадОбновлено 44 мин. назад

Чилловая музыка на фоне прилагается.

Фанаты «Бока Хуниорс» и «Ривер Плэйт», страдающие заболеваниями сердца, смогут проследить за событиями финальных матчей Кубка Либертадорес с помощью специальных радиотрансляций.

Как сообщает журналист Дэниел Эдвардс, уругвайская радиостанция Radio Colonia прокомментирует игры в спокойной манере, при этом голоса дикторов будут звучать на фоне расслабляющей музыки.

Еще одним эксклюзивом для фанатов, которые включат Radio Colonia, станут рекомендации кардиологов – они прозвучат прямо во время репортажей.

  • «Бока» и «Ривер» впервые встретятся в финале Кубка Либертадорес. Матчи пройдут 10 и 24 ноября в Буэнос-Айресе.
  • Игру от 24 ноября посетит президент России Владимир Путин.

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