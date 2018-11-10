Газон «Бомбонера» ушел под воду за пару часов до начала матча «Ривер Плэйт» – «Бока Хуниорс»

Первый матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плэйт» – «Бока Хуниорс» может пройти на болоте.

Безумному дерби – безумная обстановка. Видимо, так посчитали в КОНМЕБОЛ, когда не перенесли игру на другой стадион или день. Дело в том, что его локацию – стадион «Бомбонера» – залило дождями, которые шли в Буэнос-Айресе весь день. Публика в твиттере вознегодовала – особенно, когда увидела такую фотографию с места событий. Латиноамериканская федерация пока молчит.

Матч стартует в 23:00 по Москве.

Вторая встреча пройдет на поле «Ривера» 24 ноября.

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