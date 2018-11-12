Финал Кубка Либертадорес – рай для пироманов. «Бока» и «Ривер» выдали огненное шоу

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плэйт» сыграли вничью в первом финальном матче Кубка Либертадорес – 2:2.

Счет в игре открыл нападающий «Боки» Рамон Абила, прошивший голкипера со второй попытки.

«Ривер» моментально сравнял счет: гости разыграли мяч в центре поля, последовал разрезающий пас на Лукаса Пратто, и тот пробил точно в дальний угол.

В компенсированное к первому тайму время лидерство снова захватила «Бока» – это Дарио Бенедетто забил головой после розыгрыша штрафного.

«Ривер» положил свой камешек на весы во втором тайме, и отличился опять Пратто. К ответному матчу «миллионеры» подошли с комфортным выездным счетом 2:2.

Вторая игра между командами состоится 24 ноября на стадионе «Ривер Плэйта» – «Монументаль».

Ответную игру посетит президент России Владимир Путин.

Для фанатов-сердечников организуют радиотрансляцию финала Кубка Либертадорес со спокойными голосами

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