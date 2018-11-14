Marca: «Реал» объявит о трансфере полузащитника «Ривер Плэйт» после финала Кубка Либертадорес

Держат курс на молодежь.

Marca утверждает, что полузащитник аргентинского «Ривер Плэйт» Эсекиэль Паласиос станет первым январским подписанием мадридского «Реала». И первым трансфером нового главного тренера Сантьяго Солари. О сделке объявят после ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс». Сообщается, что контракт будет рассчитан до 30 июня 2024-го.

Эсекиэлю 20 лет.

Ответный матч «Ривер Плэйт» – «Бока Хуниорс» состоится 24 ноября в 23:00 по Москве.

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