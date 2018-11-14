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Marca: «Реал» объявит о трансфере полузащитника «Ривер Плэйт» после финала Кубка Либертадорес

Marca: «Реал» объявит о трансфере полузащитника «Ривер Плэйт» после финала Кубка Либертадорес
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Свежая кровь.

Держат курс на молодежь.

Marca утверждает, что полузащитник аргентинского «Ривер Плэйт» Эсекиэль Паласиос станет первым январским подписанием мадридского «Реала». И первым трансфером нового главного тренера Сантьяго Солари. О сделке объявят после ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс». Сообщается, что контракт будет рассчитан до 30 июня 2024-го.

  • Эсекиэлю 20 лет.
  • Ответный матч «Ривер Плэйт» – «Бока Хуниорс» состоится 24 ноября в 23:00 по Москве.
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