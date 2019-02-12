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- 2-ой тайм
- Ferreira85'
- RamirezГан84'
- OliveraFerreira79'
- Gutierrez78'
- РодригесGutierrez77'
- ЛуанМайкон77'
- ЭлиасВелисон74'
- Элиас72'
- Olivera64'
- Siles57'
- Сантос56'
- Перерыв
- ПатрикRodrigues Gomes45'
- 1-ый тайм
- Хавьер Гроссмюллер (P)45'
- Патрик44'
- Оливейра27'
- Оливейра (P)26'
- Луан15'
Перед матчем
Онлайн
Атлетико Минейро - Данубио
Кубок Либертадорес - 13 февраля 2019
Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Атлетико Минейро – Данубио на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 00:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Левир Кулпи или Marcelo Mendez? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Минейро и Данубио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетико Минейро и Данубио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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