Атлетико Минейро
Завершено
0
3
-
2
0
0:15
13.02.19
Эштадиу Индепенденсия
Данубио
Кубок Либертадорес • 2-й отборочный раунд
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Атлетико Минейро
  • Данубио
  • Ferreira
    85'
  • RamirezГан
    84'
  • OliveraFerreira
    79'
  • Gutierrez
    78'
  • РодригесGutierrez
    77'
  • ЛуанМайкон
    77'
  • ЭлиасВелисон
    74'
  • Элиас
    72'
  • Olivera
    64'
  • Siles
    57'
  • Сантос
    56'
  • Перерыв
  • Атлетико Минейро
  • Данубио
  • ПатрикRodrigues Gomes
    45'
  • 1-ый тайм
  • Атлетико Минейро
  • Данубио
  • Хавьер Гроссмюллер (P)
    45'
  • Патрик
    44'
  • Оливейра
    27'
  • Оливейра (P)
    26'
  • Луан
    15'
Перед матчем

Онлайн
Атлетико Минейро - Данубио
Кубок Либертадорес - 13 февраля 2019

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Атлетико Минейро – Данубио на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 00:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Левир Кулпи или Marcelo Mendez? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Минейро и Данубио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетико Минейро и Данубио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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