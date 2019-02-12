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Атлетико Минейро - Данубио

Кубок Либертадорес - 13 февраля 2019

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Атлетико Минейро – Данубио на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 00:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Левир Кулпи или Marcelo Mendez? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Минейро и Данубио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Атлетико Минейро и Данубио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

