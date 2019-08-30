Серро Портеньо
    -
    1:15
    30.08.19
    Estadio General Pablo Rojas
    Ривер Плейт
      Кубок Либертадорес • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Серро Портеньо - Ривер Плейт
      Кубок Либертадорес - 30 августа 2019

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Серро Портеньо – Ривер Плейт на Eurosport.ru! 30 августа 2019 года в 01:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мигель Анхель Руссо или Марсело Гальярдо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Серро Портеньо и Ривер Плейт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Серро Портеньо и Ривер Плейт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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