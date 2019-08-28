Палмейрас
    -
    3:30
    28.08.19
    Эштадиу ду Пакаэмбу
    Гремио
      Кубок Либертадорес • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Палмейрас - Гремио
      Кубок Либертадорес - 28 августа 2019

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Палмейрас – Гремио на Eurosport.ru! 28 августа 2019 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луис Фелипе Сколари или Ренато Гаучо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Палмейрас и Гремио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Палмейрас и Гремио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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