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Палмейрас - Гремио

Кубок Либертадорес - 28 августа 2019

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Палмейрас – Гремио на Eurosport.ru! 28 августа 2019 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Луис Фелипе Сколари или Ренато Гаучо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Палмейрас и Гремио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Палмейрас и Гремио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

