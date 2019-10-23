Бока Хуниорс
    -
    3:30
    23.10.19
    Стадион Альберто Х. Армандо
    Ривер Плейт
      Кубок Либертадорес • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бока Хуниорс - Ривер Плейт
      Кубок Либертадорес - 23 октября 2019

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Бока Хуниорс – Ривер Плейт на Eurosport.ru! 23 октября 2019 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Густаво Альфаро или Марсело Гальярдо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бока Хуниорс и Ривер Плейт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бока Хуниорс и Ривер Плейт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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